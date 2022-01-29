В Частоозерье сыграла легендарная рок-группа «Черный кофе»

Накануне праздника Крещения Господня, вечером 18 января, в частоозерском кинотеатре «Есенин», который по инициативе депутата Государственной Думы РФ Александра Ильтякова и на средства мясоперерабатывающего предприятия «Велес» был практически заново отстроен на месте давно заброшенного советского кинозала, выступила легендарная рок-группа «Черный кофе». Выяснилось, что депутат Госдумы давно и близко дружит с лидером одного из пионеров отечественного «тяжелого металла» (группа возникла в 1984 году) Дмитрием Варшавским.

«Сегодня здесь собрались истинные любители настоящей музыки, без фонограммы и попсы, - заявил перед началом концерта Александр Ильтяков. - В 1990-е годы «Черный кофе» был рок-группой №1 в России. Ее композиции звучали на всех радиостанциях, занимали верхние строчки хит-парадов. Тогда Дмитрий Львович (Варшавский. - Прим. ред.) ринулся покорять США и в определенном смысле ему удалось это — играл на одних площадках с культовыми рок-музыкантами. Но после его непреодолимо потянуло на Родину, и он вернулся домой. Сегодня он выступает здесь — в зауральской глубинке, в небольшом селе Частоозерье. Он говорил мне, что не видит в этом ничего зазорного. Ведь главное — это музыка, душа, которую изливаешь через микрофон, и благодарная публика».

Зрительный зал, рассчитанный на 120 человек, был почти полностью заполнен. В нем очутились даже жители Тюмени и Екатеринбурга, приехавшие специально на концерт «Черного кофе». И старички-рокеры не подкачали — выдали двухчасовой концерт, в котором нашлось место и знаменитым хитам, и медленным балладам, и ураганному спид-металу, и десятиминутным инструментальным композициям. Все было сыграно настолько филигранно, что публика поражалась: «Как три, всего три (!) человека — гитарист, басист и ударник — могут создавать такое насыщенное звучание, в котором нет ни одной помарки, ни единой фальшиво взятой ноты?!».

Дмитрий Варшавский начал концерт с песни «Крещенский снег», которую, по его признанию, исполняет только раз в год, на праздник Крещения Господня в Частоозерье, а завершил выступление композицией на стихи Сергея Есенина. Он написал ее под впечатлением от предыдущих посещений села, где установлен памятник великому поэту, есть новый кинотеатр, носящий его имя, и от того, как Александр Ильтяков декламирует произведения певца русской деревни.

«Есенин никогда не бывал в Зауралье и Частоозерье. Но мы, жители этого села, глубоко убеждены, что покуда жива деревня, будет жива и Россия. Мы твердо уверены, что если возродим деревни, то и вся наша Родина будет великой и сильной державой», - выразил свое кредо депутат Госдумы после концерта.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.