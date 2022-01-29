В Частоозерском районе появятся новые фермы по выращиванию сельхозживотных

В Частоозерском районе за два последних года построили пять новых ферм по выращиванию сельскохозяйственных животных. В планах на 2022 год – ввод новых мощностей и новых рабочих мест.

Развитие экономики муниципалитета губернатор Вадим Шумков обсудил с депутатом государственной Думы РФ Александром Ильтяковым и главой района Пётром Перепечиным.

В Частоозерье в 2021 году построили новую ферму на 200 голов КРС. На очереди – ввод ещё двух новых помещений на 150 голов каждое. Все процессы здесь будут автоматизированы. Помещения построены за счёт собственных средств инвестора. За счёт бюджета оказана финансовая поддержка в 20 млн рублей в рамках грантовой поддержки и микрозайма под 0,1% годовых на сельскохозяйственную технику, оборудование и приобретение скота, уточнили в пресс-службе губернатора.

В селе Бутырино фермер Руслан Кантаев в прошлом году с поддержкой государства завершил строительство двух новых ферм на 120 голов КРС каждая. Создал пять новых рабочих мест. Теперь в КФХ Кантаева более 370 голов скота. Сейчас завершается строительство третьей по счёту новой фермы и планируется строительство ещё одной.

Глава региона посетил предприятие по убою и первичной переработке мяса, соответствующее международным стандартам качества, которое запущено в 2021 году. Сейчас идут работы в корпусе для рендеринга - переработки биологических отходов убоя в мясокостную муку, которая используется для производства комбикормов, а также жиров для косметологических предприятий, сообщили в пресс-службе главы региона. На оснащение производства предприятие планирует получить из бюджета субсидию на возмещение части затрат на оборудование, приобретённое по договору лизинга.

Вадим Шумков отметил, что развитие идёт очень активно. «Буквально в прошлом году ввели новую бойню, а в этом году будет введён рендеринг. Общий объем инвестиций - более 1,3 млрд рублей. Создаётся более 30 новых рабочих мест, кроме того посмотрели две новые фермы. Одна уже работает, вторая готовится к запуску животных. Построено по стандартам, там ещё будет несколько рабочих мест. Кроме того, провели переговоры с ещё одним фермером – Русланом Кантаевым, он в прошлом году уже построил две новые фермы для крупного рогатого скота мясного направления. Сейчас вводится третья ферма, уже планирует начать строительство четвёртой фермы КРС. Это только на территории одного муниципального района», - отметил губернатор.

Фото с сайта правительства Курганской области.