В Чумляке стартовали учебные военно-полевые сборы

Юноши - ученики 10-х классов из Щучанского, Шумихинского, Катайского, Половинского, Сафакулевского, Целинного, Шатровского, Каргапольского, Варгашинского муниципальных образований и Шадринска накануне приехали в Комплекс отдыха и развития. Здесь накануне с торжественного построения на плацу и поднятия флага России стартовали традиционные учебные военно-полевые сборы. На первой смене, которая проходит с 16 по 20 мая, собралось порядка 300 молодых ребят.

Юношей научат ходить в строю, стрелять из боевого оружия, оказывать медицинскую помощь. Второй год традиционные сборы десятиклассников проходят в Чумляке в новом практико-ориентированном формате. Их организуют департамент образования региона и областной Центр патриотического воспитания. В этом году содействие в проведении сборов оказывают Курганский пограничный институт ФСБ России и Военный комиссариат по Курганской области. Все занятия с ребятами проводят курсанты КПИ.

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