В Далматовском индустриальном парке создадут 300 новых рабочих мест

На повороте с федеральной автодороги в город Далматово будет создан индустриальный парк. Место выбрано в интересах будущих резидентов — чтобы им было легко получать расходные материалы и отгружать готовую продукцию. Об этом Владимиру Якушеву и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, когда они посещали Далматово, сообщил заместитель главы региона по экономической политике Владимир Архипов.

- Проект будет реализован в несколько этапов. На первом будут воздвигнуты производственные корпуса общей площадью 12,5 тысячи квадратных метров. Основных производств будет четыре – домостроительный комбинат, производство резиновой крошки из изношенных автомобильных шин, изготовление полипропиленовых труб, а также производство прицепов и полуприцепов (лесовозов и так далее), - уточнил Владимир Архипов.

В настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации будущего индустриального парка. В октябре она будет передана на государственную экспертизу. В следующем году, как планируется, Министерство экономического развития РФ включит Далматовский индустриальный парк в национальные проекты, и на его строительство будет выделено федеральное финансирование. Объём последнего составит 70% от необходимых средств. Остальные 30% внесут инвесторы, то есть будущие резиденты индустриального парка.

- Резиденты смогут воспользоваться мерами государственной поддержки. В частности, из областного бюджета им субсидируют до 50% стоимости нового оборудования, а также предоставят налоговые льготы: полностью освободят от транспортного, земельного и имущественного налогов, снизят ставки по налогу на прибыль и отчислениям в страховые фонды, - сообщил Владимир Архипов.

Добавим, что само строительство Далматовского индустриального парка пройдёт в 2022-2023 годах. На первом этапе здесь будет создано 100 новых рабочих мест. В дальнейшем этот показатель будет доведён до трёх сотен.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.