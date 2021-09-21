В Далматовском районе ветеран войны отметил столетний юбилей

Житель Далматовского района Курганской области Александр Иванович Мокрушников 9 сентября отметил столетний юбилей. Мокрушников проходил срочную службу, когда фашистская Германия без объявления войны напала на нашу Родину. Воинские части приграничного городка, где служил солдат Мокрушников, одними из первых приняли удар. Но силы оказались неравны. Стремительный натиск врага, паника, гибель товарищей, отступление уцелевших частей нашей армии. Во всём этом кошмаре солдату удалось выжить.

Александр Иванович участвовал в укреплении подступов к столице, сражался под Орлом, Белгородом, на Курской дуге. Воевать довелось в автороте, танковых частях, а после ранений готовить штурмовики авиаполка к вылету. Ранен ветеран был несколько раз, но выжил и штурмом брал Берлин. Через всю войну прошёл солдат. За отвагу и мужество Родина отметила Александра Ивановича Мокрушникова высокими наградами. Его грудь украшают ордена и медали.

Газета «Далматовский вестник».