В день эстафеты на Курганском ипподроме можно будет и перекусить, и станцевать

Эстафета, посвящённая 77-летию Победы, пройдёт на Курганском ипподроме. Соревнования состоятся в субботу 14 мая.

С 9:30 до 10:30 на месте события будет работать мандатная комиссия. Парад открытия в 11:45, в полдень – первые старты. Ожидается, что участие в эстафете примут не менее тысячи легкоатлетов. Организаторы готовы к большомунаплыву зрителей со всей области, которые смогут не только поболеть за свои команды, но и активно отдохнуть на свежем воздухе. При содействии администрации города Кургана на территории ипподрома будет подготовлено несколько буфетов для организации питания, в том числе и для участников соревнований. Предусмотрена культурно-развлекательная программа. Что касается размещения транспорта, то и с этим, заверили организаторы, проблем не будет.

«Автомобильная парковка на ипподроме достаточно большая, - пояснил заместитель директора Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области Александр Баращенко. - Должны все уместиться. Когда мы проводим здесь крупные соревнования, в частности, по автоспорту, всем места хватает. Заезд в ворота со стороны шоссе Тюнина, сразу за светофором и пешеходным переходом у ипподрома, и парковка на территории».

Наряду с эстафетой будут проходить соревнования по перетягиванию каната. Площадкой их проведения станет Центр лыжных видов спорта, расположенный неподалёку от места проведения эстафеты.

Константин Сапунов.

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