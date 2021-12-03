В День неизвестного солдата в Кургане откроется историческая экспозиция

В 11 часов в молодежном мультицентре «Смолин» (г. Курган, ул. Куйбышева, 55) состоятся публичные мероприятия, приуроченные к памятному дню России - Дню Неизвестного солдата.

Планируется открыть новую историческую экспозицию и провести по ней первую экскурсию. В 2021 году региональная общественная организация «Молодые парламентарии Курганской области» приняла участие в национальном проекте «Образование». По итогам рассмотрения заявки зауральцев Министерство просвещения Российской Федерации решило в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» выделить денежный грант. Используя многолетний и уникальный опыт работы над выставкой «Молодые герои Зауралья» была создана окружная интерактивная передвижная экспозиция «Молодые герои Урала». По объему используемого исследовательского материала она на самом деле впечатляет, так как охватывает все регионы Уральского федерального округа.

Здесь же, в мультицентре «Смолин» любой желающий сможет принять участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Тестирование проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом), привлечения внимания к тем трагическим годам и подвигу советского солдата.

В настоящее время с помощью сайта «Большая История (https://big-history.ru) по всей Курганской области уже зарегистрировано более 70 официальных площадок проведения теста. Одна из них размещается в мультицентре «Смолин».

Планируется, что во всех регионах Российской Федерации и в 50 странах мира около 1 миллиона человек примут участие в акции. Участникам будет предложено за 30 минут ответить на 30 вопросов. По итогам всем участникам будет направлен сертификат о прохождении теста. Прохождение теста будет доступно в режиме он-лайн на официальном сайте проекта «Большая История» (big-history.ru) в течение всего дня - 3 декабря.

Организатором акции выступил Молодежный парламент при Государственной Думе России, а в Курганской области – Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе.

В памятных мероприятиях примут участие депутаты Государственной Думы и региональных парламентов, общественные и политические деятели.