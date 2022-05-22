В День Победы боевые машины Курганмашзавода прошли парадным маршем по городам России

9 Мая боевые машины ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех), стоящие на вооружении Российской армии, прошли в парадных расчетах по улицам городов РФ от Дальнего Востока до Калининграда.

На главном параде страны по Красной площади в Москве прошло более 20 единиц курганской военной техники. Это семейство боевых машин пехоты для Сухопутных войск России – БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и перспективные БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». Десантная техника – БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» – проследовала парадным маршем под флагами Воздушно-десантных войск. Всего 47 секунд занимает проезд одной машины через Красную площадь в День Победы. И ради этого момента за время многочасовых репетиций боевые машины проезжают более 400 километров.

В День Победы военные парады прошли в 28-ми городах России, и почти в каждом из них в механизированной парадной колонне следовали БМП-3 и БМП-2М: в Санкт-Петребурге и Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге, Хабаровске и Владикавказе.

В Кургане, где создаются боевые машины, БМП-3 и БМД-4М были встречены горожанами с особым чувством гордости. Именно здесь рождаются надежные машины для Российской армии. Именно здесь живут люди, которые их делают.

На фото из открытых источников: Боевые машин пехоты на параде Победы в Москве.

На фото пресс-службы Курганмашзавода: БМП-3 на параде Победы в Кургане.

Источник: Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.