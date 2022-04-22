В эстафете 30 мая примут участие более полутора тысяч человек

Эстафета – командное состязание. Заявиться в личном зачёте не получится. Если бы не это, желающих попробовать свои силы в забеге было бы больше. Хотя, куда уж больше. В последние годы эстафету бежали от полутора тысяч до тысячи восьмисот соревнующихся. На этот раз организаторы ожидают примерно столько же. Понятно, что судить такие соревнования очень непросто.

«Длина круга три километра, - поясняет главный судья соревнований Андрей Рязанов. - Надо расставить судей на каждый этап. Принимать оперативные решения. На таком расстоянии это непросто, даже с учётом современной техники и гаджетов. Судить сложно, но приятно и почётно».

Андрей Рязанов в эстафете участвовал из года в год двадцать лет. Сейчас он – мастер спорта международного класса, ныне директор Спортивной школы олимпийского резерва №1 и уже седьмой год – главный судья соревнований. Получается эстафете у него отдано более четверти века. И, уверен Андрей Юрьевич, не напрасно.

«Подобные эстафеты есть в каждом регионе, - отметил Андрей Рязанов. - Они являются открытием легкоатлетического сезона, да и вообще любого летнего спортивного сезона, потому что в ней принимают участие практически всех видов спорта. Это одно из самых массовых мероприятий практически везде, потому что единовременно собирает очень большое количество участников, которого больше нет нигде».

Сейчас уже прошли основные заседания оргкомитетов по проведению эстафеты, судейские совещания, идёт приём заявок от участников, которые со своей стороны готовятся к соревнованиям. Вся эта работа будет ещё продолжаться практически до дня проведения эстафеты – 30 апреля.

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.

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