В этом году в Куртамышской ЦРБ отремонтируют взрослую поликлинику. Планы по продолжению обновления медучреждения, замене окон в стационаре и его ремонту на следующий год губернатор Вадим Шумков обсудил со своими заместителями и руководителями профильных ведомств в ходе выезда в Куртамышский округ 13 мая.

В ЦРБ уже капитально отремонтировали фасады и детскую поликлинику.

Больница получила и дорогостоящее оборудование. За последние три года установили новые рентген, цифровой флюорограф, маммограф, две стоматологических установки, инсуфлятор (электронный прибор, используемый при проведении операций).

В 2021 году автопарк ЦРБ пополнился двумя новыми машинами скорой и тремя неотложной помощи.

В селе Верхнее установили новый модульный ФАП, в селе Белоногово капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.

За три года получили три мобильных ФАПа, которые позволяют обслуживать жителей небольших деревень и сёл.

Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области.

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