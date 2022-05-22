В этом году в Куртамышской ЦРБ отремонтируют взрослую поликлинику. Планы по продолжению обновления медучреждения, замене окон в стационаре и его ремонту на следующий год губернатор Вадим Шумков обсудил со своими заместителями и руководителями профильных ведомств в ходе выезда в Куртамышский округ 13 мая.
В ЦРБ уже капитально отремонтировали фасады и детскую поликлинику.
Больница получила и дорогостоящее оборудование. За последние три года установили новые рентген, цифровой флюорограф, маммограф, две стоматологических установки, инсуфлятор (электронный прибор, используемый при проведении операций).
В 2021 году автопарк ЦРБ пополнился двумя новыми машинами скорой и тремя неотложной помощи.
В селе Верхнее установили новый модульный ФАП, в селе Белоногово капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.
За три года получили три мобильных ФАПа, которые позволяют обслуживать жителей небольших деревень и сёл.
Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области.
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