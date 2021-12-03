В федеральную клинику — своим ходом

Сегодня «Новый мир» расскажет о нововведении, которое было принято почти год назад, но не было афишировано для широкой аудитории, однако оно так или иначе затрагивает всех россиян. Это изменение в законе Обязательного медицинского страхования. С 2021 года пациенты по ОМС в федеральные клиники уже могут обращаться самостоятельно. Эта тема очень важна для обычных людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, а это может быть каждый из нас.

В прошлом декабре Татьяна Голикова на брифинге в правительстве РФ сообщила, что за высокотехнологичной медицинской помощью в федеральные медицинские организации пациенты с 2021 года смогут обратиться без направления врача.

Без направления — можно!

Не секрет, что многие пациенты в регионах не могут добиться от своего лечащего врача направления за высокотехнологичной помощью в федеральные клиники. В правительстве решили упростить обращение за помощью. ЛУПА »Теперь пациент может обратиться в федеральную клинику не только по направлению из поликлиники, но и самостоятельно», — сказала вице-премьер. По ее словам, это стало возможным, благодаря реформированию системы обязательного медицинского страхования. С 2021 года медицинская помощь на федеральном уровне будет оказываться централизованно. «Это сделано для повышения ее доступности, поскольку часто пациенты не могли получить направление в федеральные клиники в региональных больницах», — подчеркнула Голикова.

С 2021 года федеральные клиники проходят так называемую централизацию: их выводят из -под контроля страховых компаний, и будут финансировать напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Фонд отныне будет сам поверять счета на оплату медицинских услуг, а так же будет напрямую решать претензии между пациентом и медицинским учреждением.

Следует понимать, что эти изменения функционируют пока менее года и до сих пор до конца непонятен и не отработан механизм взаимодействия. ФФОМС авансирует медицинскую

помощь, чтобы понять сколько обращений пациентов в ту или иную клинику, по каким заболеваниям. В дальнейшем это позволит скорректировать финансовое обеспечение того или иного федерального медучреждения.

«Как раз мы оценим, сколько и какие заболевания в федеральных клиниках наиболее востребованы для того, чтобы потом на будущее скорректировать механизмы финасового обеспечения», — пояснила Голикова. По ее словам, уже утвержден единый порядок установления тарифов на оплату медицинской помощи для федеральных клиник, его смогут применять также регионы. В дальнейшем финансирование специализированной помощи унифицируют по всей стране.

Всего по программе госгарантий в 2021 году федеральным клиникам выделили 120 млрд. рублей.

…И с направлением - тоже

Однако это нововведение не исключает и классического варианта: поступления на лечение в федеральную клинику по направлению от своего лечащего врача. Минздрав РФ обновил приказом №1363 от 23 декабря 2020 года порядок направления пациентов, нуждающихся в специализированной медпомощи по ОМС, в федеральные медцентры. С 1 января 2021 года пациенту, чтобы получить направление на лечение в федеральном медцентре, придется соответствовать определенным условиям.

В документе уточняется, что направление в федеральную медицинскую организацию пациенту выдает лечащий врач медицинской организации, «в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи».

При этом выбор федеральной медицинской организации тоже осуществляется по направлению врача, он же информирует пациента о возможности выбрать место лечения среди клиник, участвующих в реализации базовой программы ОМС. Сроки ожидания медпомощи, говорится в приказе, могут превышать сроки, установленные программой госгарантий.

Попадет ли пациент на лечение в федеральный центр, зависит от наличия следующих условий:

нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого лечения;

необходимость применения методов лечения, недоступных в региональных клиниках;

высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний;

необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в случаях, описанных в предыдущих трех пунктах;

необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовки у больных с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для последующего хирургического лечения;

необходимость повторной госпитализации по рекомендации федеральной медицинской организации.

Эти условия не применяются в случае, если пациент отправляется на лечение в медучреждение, подведомственное ФМБА и единственное государственное на этой территории.

При наличии показаний для госпитализации врач отправляет в федеральный медцентр данные о пациенте через ЕГИСЗ (Единую государственную информационную систему здравоохранения). Затем врачебная комиссия федеральной организации принимает окончательное решение о госпитализации для оказания специализированной медпомощи.

ЛУПА Но подчеркиваем: одновременно пациент при наличии показаний может сам обратиться в федцентр за медпомощью, если у него есть результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие диагноз. При этом крупные медицинские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске могут предложить вам как очную, так и заочную консультацию – с помощью электронных мессенджеров.

Пациент также праве на любом этапе обжаловать решения, принятые в ходе его направления в федеральную медицинскую организацию.

Анна Лимонова.

Фото Руслана Алексеева.