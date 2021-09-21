В Глядянском асфальтируют дороги и обустраивают скверы

Село Глядянское за последние два года стало уютнее.

Привели в порядок территорию рядом с обелиском погибшим в годы Великой Отечественной войны, сделали пешеходную зону по улице Ленина. Сейчас завершают благоустройство двух скверов – заасфальтировали площадку, установили фонари. Скоро появятся скамейки и урны.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил дополнительно проработать вопрос озеленения.

Ремонтируют и дороги в сёлах. Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что на это в 2019-2020 годах из бюджета направили около 45,5 млн рублей. В 2020 году в селе Глядянском заасфальтировали улицу Красноармейскую и подъезд к центральной районной больнице. Кроме того, последние два года привели в порядок около 70 километров дорог на трассе Курган – Звериноголовское, которая проходит через Притобольный район. Глава региона поручил проработать вопрос по асфальтированию парковки рядом с музеем в центре села.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в 2022 году по программе газификации будет построено почти 100 км газораспределительных сетей. На это предусмотрено более 209 млн рублей. Природный газ придёт в Камышное, Чернавское и Межборное. Это даст возможность подключить к голубому топливу более 2,3 тысяч абонентов.

Фото пресс-службы главы губернатора Курганской области.