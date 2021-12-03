В Глядянском открылся кинозал «Киноклуб».

Глядянский кинозал стал девятым в нашей области, открытым с 2019 года

Это первая серия кинотеатров с современным лазерным проектором.

Такие кинозалы оборудуют в населенных пунктах с числом жителей до 500 тысяч человек в рамках федеральной программы, реализуемой Фондом кино. В нашем регионе этот проект реализует общество с ограниченной ответственностью «Кино» под руководством Александра Шелехова. Глядянский кинозал стал девятым в нашей области, открытым с 2019 года с начала реализации проекта. Таким образом, в Притобольном районе возродилась киноэпоха, прерванная более двадцати лет назад. В «Киноклубе» будут демонстрироваться премьерные фильмы. Ещё совсем недавно на месте кинозала было неотапливаемое помещение, а сейчас здесь оборудован уютный зал с мягкими креслами на 25 мест. Работает точка продажи поп-корна и газированных напитков. Руководители района, дворца культуры и сами глядянцы уверены, что современный кинозал будет востребован и станет любимым местом для отдыха всех жителей Притобольного района, любящих кино.

Фото с сайта администрации Притобольного района.