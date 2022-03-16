В городе Токио неизвестные напали на магазин с российской тематикой

Следуя примеру европейских приверженцев демократии и свободы предпринимательства, в японском городе Токио неизвестные напали на магазин с российской тематикой «Ака но Хироба» (Красная площадь). Магазин торгует продуктами, стилизованными под русскую культуру, а также использует для оформления образы известных российских личностей.

Вандалы разрушили вывеску магазина. Неловко стало после того, как представители торговой точки написали обращение к общественности.

«Вообще-то представитель нашего магазина — украинец. Персонал у нас: украинцы, узбеки и японцы. В нашем штате также пять матерей-одиночек, работающих, чтобы содержать свои семьи. Между магазином и политикой нет никакой связи», — говорится в обращении.

По информацци телеграмм-канала "Релокейшн".