В ходе голосования за благоустройство городской среды в Шадринске сменилась лидирующая территория

27 дней продолжается Всероссийское голосование на площадке 45gorodsreda.ru онлайн и при помощи волонтёров на точках.

Каждый новый голос меняет ход голосования. С первого дня и по сей день площадка для экстремальных видов спорта в Заозёрном не сдаёт позиций и уходит от конкурентов с большим отрывом. Чего не скажешь про эко-тропу в Рябково, которая хоть и остаётся на втором месте, но может с легкостью его потерять. Ведь с количеством голосов 2290, общественная территория вдоль береговой линии водоема в районе многоквартирных домов по ул. Луначарского, 2 и ул. Отдыха, 8 обойдёт её примерно за 8 голосов. Сейчас у неё 2284 голоса.

Однако в Шадринске пешеходная дорожка в бору опережает спортивную территорию в поселке Осеево на 65 голосов. Ещё на старте голосования спортплощадка с четырьмя зонами с большим отрывом шла в лидерах, но уже новые проголосовавшие шадринцы решили – дорожка будет более востребованной, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

По мнению экспертов, ход голосования может пойти по новому сценарию в любой момент. Каждый голос – возможность лидирующей площадке отдалится от конкурентов или же дать возможность для другой территории выхватить победу в рейтинге.

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