В хозяйстве Пшеничниковых животноводством занимаются на современном уровне

Через несколько часов после появления на свет плотненькая телочка не только напилась маминого молока, но и обзавелась сережками – яркими желтыми клипсами. Они стали для «брюнетки» и украшением, и паспортом.

– Вот у нас такой портативный сканер, наводим на бирку в ухе теленка и можем увидеть всю информацию о нем: кто мама-папа, какой он по счету у коровы и многое другое, – рассказывает Александр Сергеевич Пшеничников, попутно поясняя, что все данные о телятах, как и обо всем поголовье крупного рогатого скота, заносятся в специальную компьютерную программу. Это не только удобно, но и необходимо для четкого ведения дел, ведь фермерское хозяйство имеет статус племрепродуктора по разведению КРС абердин-ангусской породы.

Одиннадцать лет назад, решившись на открытие в своем крестьянско-фермерском хозяйстве животноводческого направления, семья Пшеничниковых из половинского села Сумки встала на путь производственной жизни без выходных, отпусков и зимнего отдыха от дел праведных в поле.

Решаясь на это, держали совет. Глава КФХ Тамара Ксенофонтьевна, в ту пору занимавшаяся бухгалтерией хозяйства, а затем передавшая эти заботы невестке Алене, Александр Сергеевич, руководящий всеми производственными процессами КФХ, ждали, что скажет сын Сергей. Потому как Александр Сергеевич, человек в сельском хозяйстве опытный, прекрасно знал: животноводство – это не на год и не на два, если хочешь увидеть результат.

Выбрал село и не прогадал

Сына к семейной ферме цепями не приковывали. Хотя он получил высшее аграрное образование, помогал родителям в поле, мог и сеять, и жать, но право выбора своего будущего (город-то в полусотне километров) оставили за ним. И Сергей с Аленой решили, что будут своих детей растить на сельском приволье.

Начинали, как говорится, с первого колышка – с покупки нетелей мясной породы. Пошли на это, получив грант от региона. И хотя оформление документов отняло много сил и времени, результат был виден – упитанные абердин-ангусы быстро освоились на новом месте. Сегодня на фермах КФХ набирают вес уже внуки и правнуки 45 первых поселенок. Покупая эту мясную породу, Пшеничниковы планировали, что будут выращивать мраморное мясо, за которым в других странах гурманы в очередь стоят и денег не жалеют.

– У нас люди не такие тонкие ценители, – рассказывает Александр Сергеевич. – Технология выращивания именно мраморного мяса требует специального режима кормления животных, ассортимента кормов. Это ведет к увеличению себестоимости мяса. Рынок для его сбыта мы нашли, но предлагали и сейчас предлагают цену как за обычную говядину. Потому мы экспериментировать перестали.

И без мраморных прослоек бычки и телочки здесь хороши. Телята, появившись на свет, быстро набирают вес. Тем более что в кормах недостатка нет. А в прошлом году Пшеничниковы вдобавок к уже имевшимся помещениям построили еще парочку. Одна ферма ангарного типа, вторая – настоящий перинатальный центр для буренок.

– Эту ферму мы построили высокой, чтобы внутрь мог заехать трактор – завезти корма, почистить, – рассказывает Сергей. – Внутри помещение разделено так, что есть у коров, скажем так, предродовой зал, роддом, «палата для мам с детьми». Затем уже идут помещения, где животные набирают вес и уходят во взрослую жизнь.

На что потратили грант?

Новые фермы Пшеничниковы построили, воспользовавшись возможностями государственной поддержки, – получили грант на развитие семейной фермы. Их, как ответственных грантополучателей (правильно и эффективно распорядились первым грантом), конкурсная комиссия регионального департамента АПК поддержала и второй раз. Фермерское хозяйство получило поддержку от государства в 12 миллионов рублей. К ним добавили еще 8 миллионов собственных средств.

– Вот они, эти миллионы, – проводит для меня экскурсию Сергей.

Сначала отправляемся на машдвор, где ожидает первого травостоя современный пресс-подборщик. Он больше тех, что сегодня работают в хозяйствах района, и не только по габаритам.

– У него производительность в два раза выше, а тюки сена получаются в полтора раза больше обычных. Вдобавок к этому сено «упаковывается» в сетку. Все это удобно для хранения, перевозки.

Купили Пшеничниковы также самоходную сенокоску, которая заменила им три старых, импортный погрузчик и трактор МТЗ. Алеет новыми боками на машдворе и современный «Кировец», правда, его купили вне рамок гранта.

– Поскольку хозяйство развиваем, без обновления парка техники не обойтись, – говорят Пшеничниковы. – Современная техника, кроме того, позволяет решать проблему кадров – она заменяет две-три единицы старой.

Определенная бизнес-планом часть грантовых денег вложена и в строительство новых помещений фермы. Обустроили Пшеничниковы скважину и проложили настоящий водопровод, который ведет к расположенным в загонах поилкам с подогревом.

Отдыхать некогда

Создали фермеры и рабочие места. Словом, развивают хозяйство по разработанному десять лет назад плану. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота, как и планировали, дошло до полутысячи.

Кстати, Пшеничниковы постарались создать замкнутый цикл производства в животноводстве. Получив и тщательно поддерживая статус племенного хозяйства, часть телочек и бычков продают коллегам по аграрному делу в другие районы. А для реализации выращенного мяса построили убойный цех, приобрели оборудование для разделки и расфасовки мяса, сотрудничают с сетевым магазином, в который поставляют свою продукцию.

Все это налажено-отлажено не по мановению волшебной палочки. За каждым шагом развития – большой труд по изу-чению законов, регулирующих этот рынок, выполнение всех требований, подготовка разного рода документов, проверки, контроль. А еще труд – чисто физический и производственный. Тот самый, что не дает возможности полноценно сходить в отпуск Пшеничниковым-младшим, насладиться пенсионным ничегонеделанием Пшеничниковым-старшим. Но они не сетуют, ведь такое решение приняли сами больше десяти лет назад. И работают. И разрабатывают планы по дальнейшему развитию.

Галина Абрамова.

Фото автора.