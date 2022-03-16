В хозяйстве ЗАО «Картофель» Александра Немирова готовятся к посевной кампании. На складе хранятся семена разных сортов, например картофель «Аляска», «Гала»,«Беллароза».

В этом году картофель планируют засеять на площади 1200 га, еще 300 га отведены под выращивание моркови, свёклы. В конце марта в теплицы начнут высаживать рассаду капусты.

В хозяйстве современные технологии применяются от посева семян до уборки урожая.

Предприятие получило меры поддержки, инициированными лично губернатором Вадимом Шумковым.

По договору лизинга куплены несколько комбайнов, система мелиорации и орошения, а также система навигационного оборудования, которая позволяет более рационально использовать землю, увеличивая урожайность.

В 2021 году удалось повысить показатели урожая картофеля на 20%. Овощи поставляют в торговые сети Курганской области и других регионов. Кроме того, в селе Митино, где находится хозяйство Александра Немирова, идет строительство магазина, где будут продавать овощи своего производства и другие продукты хозяйства.

Генеральный директор ЗАО «Картофель» отметил, что в Курганской области хватает количества семян для того, чтобы засеять поля не только нашего, но и соседних регионов, что обеспечит импортозамещение посадочного материала.

На складах еще хранится картофель и свекла, что позволит удовлетворить спрос населения на овощи и в дальнейшем.