В Катайске открылась семейная пекарня

В Катайском районе открылась мини-пекарня под символичным названием «Семь Я». Она принадлежит семье Икбаевых. Открыть свое хлебопекарное производство удалось благодаря мерам государственной поддержки.

Первая партия готовой продукции из 300 булок хлеба и 500 булочек появилась на прилавках магазинов семи сел Катайского района. Покупатели положительно оценили новую продукцию, скупив все за короткое время.

Предприниматели вдохновились идеей запуска семейного производства. При поддержке Инвестиционного агентства Курганской области они разработали свой проект и обратились с ним в администрацию города в качестве будущих резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Катайск».

Напомним, что статус резидента ТОСЭР позволяет бизнесу пользоваться рядом преференций – налоговыми льготами и низкими страховыми взносами.

А еще через Фонд микрофинансирования Курганской области у предпринимателей появляется возможность взять микрозайм под уникально низкий процент.

Директор ООО «Семь Я» Махабат Икбаева рассказала, что более 4 миллионов рублей, полученных под 0,1 процент годовых, потрачены на приобретение оборудования для мини-пекарни - мукопросеиватель, тестомесильные машины, газовую печь и шкаф расстойки тестовых заготовок.

Данное оборудование позволит выпекать до 2000 булок хлеба в сутки.

Появление ООО «Семь Я» дало городу не только вкусный хлеб и булочки, но и 7 новых рабочих мест.

Источник: Инвестиционное агентство Курганской области.

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