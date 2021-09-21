В Катайском районе в числе первых проголосовали молодые избиратели

Сегодня, 17 сентября совершеннолетия достигла Ольга Андреевна Лямина, и в этот день девушка впервые приняла участие в выборах.

Ольга – студентка Катайского профессионально-педагогического техникума. Она придерживается мнения, что быть безразличной к выборам – неправильная позиция.

С днем рождения и первым голосованием Ольгу Лямину поздравили начальник Отдела ЗАГС администрации Катайского района Татьяна Морозова и председатель участковой избирательной комиссии №196 Улбасын Шакиева.

Молодому избирателю вручен именной приветственный адрес губернатора Курганской области Вадима Шумкова и памятный подарок от отдела ЗАГС администрации Катайского района.

К поздравлениям со знаменательным днем присоединились члены УИК.

Газета «Знамя» Катайского района.