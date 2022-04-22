В колонии на Иковке разработали собственную модель спецодежды

В ИК-6 УФСИН России по Курганской области разработали собственную модель спецодежды.

Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений, изготовленный на швейном производстве центра трудовой адаптации осужденных, сертифицирован согласно требованиям Евразийского экономического союза.

Рабочий костюм состоит из куртки и брюк, имеет накладные карманы с клапанами и выполнен из двух видов тканей повышенной прочности.

Как рассказал заместитель начальника колонии Игорь Терехов, модель была полностью разработана осужденными, которые трудоустроены на швейном участке. Они изготовили лекала, подобрали материалы, наладили технологию сборки деталей и пошиликонтрольный образец. Это первый опыт изготовления собственной спецодежды.

Сотрудники производственной службы уверены, что новый костюм будет востребован на рынке за счет конкурентной цены и высоких потребительских качеств. Изделие включат в выставочную экспозицию продукции исправительных учреждений Зауралья и представят потребителям.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что на сегодняшний день учреждение оказывает услуги по пошиву любых видов спецодежды, заказчиками являются крупные оптовые предприятия не только Курганской области, но и соседних регионов.

На швейном производстве ИК-6 трудоустроены 135 осужденных. Заработная плата сдельная, не ниже минимального размера оплаты труда. Из заработанных средств осужденные погашают имеющиеся исковые требования, выплачивают алименты на содержание детей, а также компенсацию расходов за содержание в местах лишения свободы.

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