В Крещение население Частоозерья почти удвоилось

Праздник Крещения Господня, организованный мясоперерабатывающим предприятием «Велес», собрал в селе Частоозерье жителей многих других населенных пунктов. Одним из них стал тюменец Евгений Ситников. За 42 года жизни он, по его словам, уже 37 раз окунается в купель на Крещение. И ни одного раза не заболел после этого.

- Впечатления замечательные! Бодрость необыкновенная! Никогда этот праздник не пропускаю и всем советую! - заявил обозревателю «Нового мира» Евгений.

Его тезка Евгений Панченко тоже оказался не местным — прибыл из города Петухово. Он по возможности встречает Крещение в Частоозерье, хотя нынче и приехал просто с друзьями за компанию.

- Я ежегодно окунаюсь на Крещение в купель, но нынче немного приболел и не решился. Надеюсь, Боженька меня за это не накажет, - улыбнулся Евгений.

Добавим, что праздник Крещения Господне по традиции широко отмечается в селе Частоозерье. В этот раз мясоперерабатывающее предприятие «Велес» организовало для сельчан и гостей концерт знаменитой рок-группы «Черный кофе» и выступление московского мужского вокального ансамбля «Дорос», сохраняющего традиции церковного пения.

Ближе к полуночи в храме Рождества Христова прошел молебен, после чего его участники совершили крестный ход к купели посреди озера Мартыново. «Велес» в очередной раз построил там, чтобы защитить купающихся от ветра, ледяной дом, организовал теплые раздевалки, дежурство полиции и машины «скорой помощи».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.