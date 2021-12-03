В Курган прибыли светодиодные белые медведи

Перед установкой светодиодных медведей провезли по городу. Автоколонну с медвежатами можно было встретить на улицах Гагарина, бульваре Мира, Пугачева, Дзержинского, проспекте Машиностроителей, Пролетарской, Карла Маркса и Ленина, сообщает пресс-служба города.

Композиция «Белые медведи» - часть проекта СУЭНКО «ПРО.Свет». Накануне новогодних праздников энергетики украшают города и населенные пункты Курганской и Тюменской областей светодиодными конструкциями, которые начинают светиться с наступлением темноты.

Медведи - это подарок Кургану от Сибирско-уральской энергетической компании. Фигуры, а также их доставка и монтаж предоставлены Кургану бесплатно.

Инсталляция представляет собой семью из медведицы и трех медвежат в окружении световых пирамид и елей. Белые медведи СУЭНКО впервые появились в Тюмени и Тобольске в 2019 году и сразу же полюбились жителям.

В Кургане новый новогодний арт-объект откроют сегодня, 1 декабря, на Троицкой площади города.