В Кургане 2 декабря открываются "Зыряновские чтения"

В Кургане 2 декабря открываются научная конференция "Зыряновские чтения"

Рецензируемый сборник трудов конференции включает 3 научных статьи по материалам пленарных докладов и 88 публикаций, соответствующих заявленным докладам на 5 секциях.

Среди 131 участника конференции, работы которых представлены в рецензируемом сборнике - ученые научно-исследовательских институтов, преподаватели вузов, аспиранты, студенты бакалавриата и магистратуры, школьные учителя и их ученики, сотрудники музеев, представители общественных организаций и краеведы-любители.

Конференция имеет всероссийский статус: рецензируемая рукопись сборника объединяет представителей 15 городов, 2 поселков, 2 сел и 1 деревни разных областей, краев и республик Российской Федерации. Программа пленарного и секционных заседаний отражает традиции «Зыряновских чтений», охватывая разные стороны исторического и естественнонаучного краеведения.

Предлагаемый к публикации в издательстве Курганского государственного университета сборник включает 5 разделов, соответствующих направлениям работы конференции (секциям): «Историческое краеведение», «Музееведение», «Филологические науки», «Географические науки» и «Живая природа».

Фото с сайта "ЗОДИАК"