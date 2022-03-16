В Кургане автобусы меняют маршруты

Летний садоводческий период начнёт действовать с 25 апреля. Жители садоводств, расположенных в районе федеральной трассы Иртыш, чтобы добраться до своей дачи, смогут воспользоваться общественным транспортом, который следует по маршруту № 341.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Транспортное управление, в связи с прекращением обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок № 342 «Госпиталь – микрорайон Челноково (в летний период до садов «УВД»)» и для обеспечения транспортной доступности жителям Кургана путь следования муниципального маршрута регулярных перевозок № 341 «Бульвар солнечный – микрорайон Челноково» изменён. Маршрут будет продлён до остановочного пункта «Сады «УВД».