В Кургане достраивают приют для бродячих кошек и собак

Строительные работы на площадке приюта для бездомных животных подошли к финишной черте.

Сейчас подрядчик выравнивает основание площадки после проведённых земляных работ. Завершаются работы по электрике: кабели проложены, установлены опоры наружного освещения. Остаётся подключить освещение, завести электричество в корпуса ветеринарного блока и административно-хозяйственного здания.

В приюте будут содержаться только животные без хозяев и потерявшиеся кошки и собаки. Их будут стерилизовать, если нужно – лечить, а затем с помощью волонтёров пристраивать в добрые руки, уточнили в пресс-службе администрации города.

Строительство корпусов ветеринарного блока и здания с административно-хозяйственными помещениями завершено. Территория приюта огорожена по всему периметру двухметровым металлическим забором. Кошек будут содержать в теплом помещении. Для собак сделали добротные зимние вольеры.

Фото с сайта администрации города Кургана.