В Кургане экодежурные вышли на тропу городского парка

Курганские школьники присоединились к всероссийской акции Российского движения школьников «Экодежурный по стране», сообщает Проспект45.

13 сентября ученики школы №11, гимназий №27 и №47, а также участники акции «Я люблю Курган – трудовые отряды» совместно с Курганским Домом молодежи провели субботник по уборке территории Центрального парка культуры и отдыха.

Работа вышла очень плодотворной: ребята очистили территорию парка от мусора и сухих веток.

Всероссийская акция проходит с 10 сентября по 1 октября. К участию приглашаются школьники с 8 до 17 лет, а также их родители и учителя. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте рдш.рф, собрать команду от 2 до 25 человек, выбрать загрязненную территорию и провести уборку, запечатлеть на фото процесс взвешивания собранных отходов, и только после этого загрузить фотографии и данные участников на сайте рдш.рф до 1 октября 2021 года.

Команды, которые соберут больше всех отходов или очистят необычные территории, получат брендированные подарки от РДШ.

Фото с сайта Проспект45.