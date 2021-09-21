В Кургане финишировала Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Жители Кургана и Курганской области стали участниками Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Мобильная лаборатория экспедиции провела бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в Кургане 9 сентября.

В рамках акции любой желающий всего за 15 минут мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Каждый, кто прошёл тестирование, получил достоверную информацию о способах передачи ВИЧ, действенных методах защиты, а также смог оценить персональные риски заражения ВИЧ-инфекцией.

Традиционно участниками акции стали медицинские специалисты. В период проведения акции в регионе прошли уже хорошо зарекомендовавшие себя информационные семинары для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов. В рамках акции также были проведены общешкольные родительские собрания, на которых учителя и родители школьников узнали о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как рассказать детям об этом заболевании и грамотно ответить на возникающие вопросы.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Елены Островских, Курганская область принимает участие в акции ежегодно. Отмечалось, что подобные акции на регулярной основе проводит и Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Как сообщает пресс-служба администрации Кургана, Минздрав России расширил географию проведения ежегодной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», дополнительно включив в маршрут 5 регионов, в том числе труднодоступных. Акция, которая стартовала в июне, охватит 55 регионов страны – от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Курганская область стала 37 регионом на пути следования Экспедиции. Следующим регионом, в котором пройдет акция, станет Ханты-Мансийский автономный округ.

Фото пресс-службы администрации Кургана.