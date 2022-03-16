В Кургане газифицируют многоквартирные дома

В Кургане продолжается работа по строительству газораспределительных сетей и переводу многоквартирных домов на природный газ. В прошлом году «голубое топливо» получили жители 1000 квартир.

По информации городского Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, в 2021 году на территории города были построены газораспределительные сети для перевода 67-ми многоквартирных домов. Из них 16 домов были газифицированы. В настоящее время 51 многоквартирный дом подготовлен под перевод на природный газ. Сделать это планируется в текущем году.

Кроме того, в текущем году продолжается строительство газораспределительных сетей для перевода 11-ти многоквартирных домов (859 квартир).

По информации пресс-службы администрации города Кургана.