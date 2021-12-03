В Кургане гололед и мокрый снег

По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня и завтра на территории Курганской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 14 м/с.

На автомобильных дорогах ожидается гололедица, на проводах – налипание снега.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области рекомендуют жителям Кургана быть внимательными при выходе на улицу и в поездках.

Откажитесь на время непогоды от обуви на каблуках, выбирайте обувь на ровной подошве, желательно из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым и маломобильным людям.

Специалисты напоминают, что в подобных погодных условиях повышается вероятность отключения электроэнергии, обрывов линий электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.

На дорогах возможно ухудшение транспортной обстановки

Будьте осторожны!