В Кургане голосуют по программе «Формирование комфортной городской среды»

С сегодняшнего дня курганцы смогут проголосовать за наиболее близкие их сердцу общественные территории, которые, на их взгляд, необходимо облагородить в первую очередь по программе «Формирование комфортной городской среды». Одной из территорий стал сквер напротив паспортного стола, по адресу улица К. Мяготина между домами №№ 91-97А, известный многим курганцам под названием «сквер-кафе».

О его возможном благоустройстве и в целом о программе, которая работает в Кургане с 2017 года, рассказала общественный куратор проекта и депутат городской Думы Анастасия Романович:

С ее слов, в 2021 году данная территория уже была выставлена на голосование, но, к сожалению, не набрала достаточного количества голосов. При этом сквер находится, практически, в центре города.

«Поэтому и хочется вдохнуть в него новую жизнь и сделать местом притяжения для наших горожан, где люди разных поколений могут гулять и приятно проводить время. В предварительных планах – установка новых скамеек, озеленение и улучшение внешнего вида территории», - предположила Романович.

В этом году курганцы смогут проголосовать за 12 территорий с 15 апреля и по 30 мая. Отдать свой голос за понравившуюся территорию можно на сайте https://45.gorodsreda.ru/, через портал «Госуслуги» и с помощью волонтёров проекта, которые приступили к своей работе на общественных территориях города.

В 2022 году в онлайн-голосовании участвуют следующие общественные территории:

- общественная территория вдоль береговой линии водоема в районе многоквартирных домов № 2 по ул. Луначарского и № 8 по ул. Отдыха в г. Кургане .;

- общественная территория в микрорайоне Глинки в районе ул. Полевой в г. Кургане.;

- общественная территория в районе здания № 9 по ул. Комсомольской в микрорайоне Черемухово города Кургана.;

- второй участок велодорожки вдоль шоссе им. А.В. Тюнина в г. Кургане.;

- экотропа в лесной зоне пос. Рябково города Кургана;

- устройство площадки для занятий экстремальными видами спорта на территории микрорайона Заозерный города Кургана.;

- сквер по ул. К.Мяготина между домами № 91-97А в г. Кургане;

- сквер около многоквартирного дома № 52 по ул. Станционной в г. Кургане;

- общественная территория около многоквартирных домов № 20, 22, 24 по ул. Станционной в г. Кургане;

- старообрядческий сквер в г. Кургане;

- общественная территория в районе Курганского авиационного музея.;

- общественная территория в поселке Левашово города Кургана.

Василий Малухин

Фото Николая Пушилина

#благоустройство #формированиекомфортнойгородскойсреды #голосование #АнастасияРоманович