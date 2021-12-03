В Кургане готовятся к проведению публичных слушаний по бюджету

Муниципалитет готовится к проведению публичных слушаний по бюджету города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Постановлением главы города они назначены на 10:00 часов 8 декабря. Как и в прошлом году, слушания пройдут в заочной форме.

Напомним, в середине ноября проект главного финансового документа был внесён для рассмотрения в Курганскую городскую Думу.

Подготовку и проведение публичных слушаний осуществляет рабочая группа. До 10 декабря она будет принимать от граждан и организаций предложения по выносимому на обсуждение проекту решения Думы. Их следует направлять на адрес электронной почты: fin@kurgan-city.ru, либо подавать в письменном виде в департамент финансов и имущества администрации Кургана по адресу: 640020, г. Курган, ул. Советская, 66. Телефон для справок: 42-86-02 (доб. 410) с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме выходных и праздничных дней).

Для идентификации отправителя электронное обращение или письмо должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина или наименование и адрес нахождения организации, фамилию, имя, отчество её представителя. Электронные обращения и письма, поступившие с нарушением указанного срока, не содержащие полной информации для идентификации, а также не относящиеся к тематике публичных слушаний, рассматриваться не будут.

Проект решения Курганской городской Думы «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» опубликован в городской газете и размещён на официальном сайте города Курган, ознакомиться с ним можно здесь.

Фото с сайта kurgan.ru