В Кургане к 9 мая отремонтируют около 20 памятных мест

Ко Дню Великой Победы в Кургане отремонтируют порядка 20 памятных мест.

«Для нас нет важных и неважных. Все памятные места и объекты для нас первоочередны. Но основной упор мы делаем на места притяжения горожан. Это Обелиск Победы у Вечного огня, Парк Победы, Мемориал воинам 32-го лыжного полка, памятник «Танк Т-34», Мемориальный комплекс воинам – зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», - уточнил Андрей Плешков, директор Департамента развития городского хозяйства.

По информации Департамента развития городского хозяйства, как только сошел снег, специалисты департамента провели ревизию всех мемориальных зон. После чего составили перечень необходимых ремонтных или реставрационных работ, заключили контракты с подрядными организациями. По словам главы города Елены Ситниковой, это плановая работа, которая проводится муниципалитетом из года в год для того, чтобы привести все памятники в порядок.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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