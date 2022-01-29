В Кургане к женскому дню откроют дополнительные точки торговли цветами

В Кургане к Международному женскому дню откроют дополнительные точки торговли цветами.

Приобрести букеты к празднику можно будет с 3 по 8 марта. Приём заявлений от предпринимателей начнётся с 1 февраля, уточнили в пресс-службе администрации города.

По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, автомагазины и торговые палатки планируют разместить по следующим адресам:

– ул. 1 Мая, в районе здания № 10;

– 2 микрорайон, в районе здания № 8;

– 2 микрорайон, в районе здания № 9;

– 3 микрорайон, в районе здания № 26;

– 4 микрорайон, в районе здания № 25 (у остановки «5 микрорайон»);

– 6 микрорайон, в районе здания № 1;

– 6 микрорайон, в районе здания № 3а;

– 6 микрорайон, в районе здания № 33;

– ул. Гагарина, в районе здания № 23 (у остановки «Дом торговли»);

– ул. Карбышева, в районе здания № 5;

– ул. Карбышева, в районе здания № 10а (у остановки «Святодуховский сквер»);

– ул. Карбышева, в районе здания № 13 (у остановки «Центр академика Илизарова»);

ул. Карбышева, в районе здания № 40;

– пр. Конституции, в районе здания № 42 (у остановки «Гостиница «Курган»);

– пр. Конституции, в районе здания № 63а;

– ул. Косая, в районе входа в Парк Победы;

– ул. Криволапова, в районе здания № 22;

– ул. Куйбышева, в районе здания № 80;

– ул. К.Маркса, в районе здания № 60;

– ул. К. Мяготина, в районе здания № 105;

– пр. Машиностроителей, в районе здания № 2а;

– пр. Машиностроителей, в районе здания № 2в;

– ул. Пролетарская, в районе здания № 46.

В ДЭРПиТ отмечают, что для организации торговли цветами по указанным адресам хозяйствующие субъекты могут обратиться в любой из отделов МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить в отделе развития нестационарной торговли Департамента экономического развития предпринимательства и торговли администрации города Кургана по телефону: 42-84-83.