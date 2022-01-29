В Кургане к женскому дню откроют дополнительные точки торговли цветами

В Кургане к Международному женскому дню откроют дополнительные точки торговли цветами.
Приобрести букеты к празднику можно будет с 3 по 8 марта. Приём заявлений от предпринимателей начнётся с 1 февраля, уточнили в пресс-службе администрации города.
По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, автомагазины и торговые палатки планируют разместить по следующим адресам:
– ул. 1 Мая, в районе здания № 10;
– 2 микрорайон, в районе здания № 8;
– 2 микрорайон, в районе здания № 9;
– 3 микрорайон, в районе здания № 26;
– 4 микрорайон, в районе здания № 25 (у остановки «5 микрорайон»);
– 6 микрорайон, в районе здания № 1;
– 6 микрорайон, в районе здания № 3а;
– 6 микрорайон, в районе здания № 33;
– ул. Гагарина, в районе здания № 23 (у остановки «Дом торговли»);
– ул. Карбышева, в районе здания № 5;
– ул. Карбышева, в районе здания № 10а (у остановки «Святодуховский сквер»);
– ул. Карбышева, в районе здания № 13 (у остановки «Центр академика Илизарова»);
ул. Карбышева, в районе здания № 40;
– пр. Конституции, в районе здания № 42 (у остановки «Гостиница «Курган»);
– пр. Конституции, в районе здания № 63а;
– ул. Косая, в районе входа в Парк Победы;
– ул. Криволапова, в районе здания № 22;
– ул. Куйбышева, в районе здания № 80;
– ул. К.Маркса, в районе здания № 60;
– ул. К. Мяготина, в районе здания № 105;
– пр. Машиностроителей, в районе здания № 2а;
– пр. Машиностроителей, в районе здания № 2в;
– ул. Пролетарская, в районе здания № 46.
В ДЭРПиТ отмечают, что для организации торговли цветами по указанным адресам хозяйствующие субъекты могут обратиться в любой из отделов МФЦ.
Дополнительную информацию можно получить в отделе развития нестационарной торговли Департамента экономического развития предпринимательства и торговли администрации города Кургана по телефону: 42-84-83.
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