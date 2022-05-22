В Кургане лучшим представителям СМИ вручили «Золотое перо»

Ставший уже ежегодным конкурс среди журналистов Курганской области набирает обороты.

Обладателем «Гран-при» - журналистом года стала главный редактор газеты «Вперёд» Лебяжьевского района Алёна Иванова, её отметили за проекты «Вперёд по Зауралью» и «На своей волне».

В номинации «За вклад в журналистику» победу одержала бывший редактор газеты «Шадринский курьер» Елена Вишневская: «Я сегодня получила награду, для меня это было очень неожиданно. Я считаю, что это награда не моя, а всего коллектива газеты «Шадринский курьер», всех ветеранов нашей журналистики, которые продолжают в том или ином качестве работать в этой профессии. А в подобных встречах, как сегодня, главное — это общение. Мы узнаем друг от друга что-то новое, коллеги креативят и стараются искать новые формы, это дорогого стоит».

Газета «КМЗ» «Машиностроитель», которая существует уже 65 лет, стала лидером среди «Печатных СМИ». Издание в советские годы было лучшей заводской многотиражкой. Газета дважды становилась лауреатом и дипломантом конкурса «Вся Россия». Награда вручили главному редактору, руководителю пресс-службы «Курганмашзавода» Татьяне Насоновой.

В номинации «ТВ» пальма первенства у директора «ТВ-24канал» Марины Шушариной. В этой же номинации награду получила журналист ВГТРК Мария Львова.

Шеф-редактор «Радио России» Мария Цисарева получила награду в номинации «Радио» за ежедневную подготовку новостей и авторскую программу «Бодрый понедельник».

В номинации «Фото» награду заслуженно получил главный редактор газеты «Курган и курганцы» Александр Алпаткин. С 2016 года он занимается проектом «Современники».

Павел Овсянников, один из метров зауральской журналистики, получил приз в номинации «Расследование» за глубокие и откровенные материалы.

Приз в номинации «Человеческая история» взяла главный редактор газеты «Шадринский курьер» Анастасия Соловьева, под руководством которой изданию удалось сохранить тираж и финансовую стабильность.

В номинации «Экономика» награду получила исполняющая обязанности главного редактора издательско-полиграфического предприятия «Звезда» Щучанского района Оксана Абрамовских.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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