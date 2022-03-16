В Кургане мамы и папы напишут ЕГЭ по математике

Жители Курганской области, которые давно закончили школу, примут участие в акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», проверят свои знания по математике.

В столице Зауралья акцию организуют в шестой раз, сдавать экзамен будут в гимназии №32.

В пресс-службе департамента образования сообщили, что редставители органов власти региона, а также общественные деятели, журналисты и активные граждане получат возможность поменяться местами с выпускниками и пройти всю процедуру ЕГЭ: от входа в пункт проведения экзамена до получения своих результатов.

Директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров тоже планирует сдать математику:

- Я уже не первый раз сдаю экзамены с родителями. И с каждым годом все больше убеждаюсь, что это важная и нужная акция. Психологи говорят, что современные дети не боятся ЕГЭ, они к нему начинают готовиться заранее, тренируются во время пробных экзаменов. В то время как родители волнуются, переживают, накручивая тем самым и ребят. Не нужно этого делать. Лучше приходите к нам на ЕГЭ, чтобы пройти всю процедуру и убедиться, что это не только не страшно, но и увлекательно. Да, волнительно немного, потому что от результатов зависит дальнейшее будущее выпускника, но это нормально. Главное — поддержите своего школьника и настройте на успех, с остальным они обязательно справятся.

Записаться для участия в акции можно по телефону в Кургане: 64-02-83.