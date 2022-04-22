В Кургане могут провести открытый городской фестиваль хореографии

В Кургане состоится открытый городской фестиваль хореографии «Империя танца». 26 апреля пройдет конкурсный отбор.

Ежегодно фестиваль собирает на встречу с танцем профессионалов, любителей, начинающих танцоров и просто зрителей. Это один из самых многочисленных танцевальных фестивалей. В нем принимают участие более тридцати коллективов города. В рамках фестиваля всегда проходят мастер - классы, обмен опытом, концерты.

По традиции номера конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. В его составе всегда работают заслуженные хореографы из других городов. В этом году в составе жюри - заслуженный работник культуры РФ, преподаватель хореографического факультета ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» Елена Гурская. Внимание жюри будет обращено на уровень исполнительского мастерства, оригинальность номера, соответствие музыки выбранной концепции представления и другие критерии.

29 апреля 2022 года в концертном зале Дворца культуры им.М.Горького состоится гала- концерт фестиваля «Империя танца».

Первый городской хореографический конкурс «МИГ» был проведен в 2001 году, по итогам победителями стали талантливые коллективы «Шоу-Мастер», шоу – балет «Дива», ансамбль танца «Статус». В 2002 году «МИГ» перерастает в более масштабный конкурс-фестиваль эстрадного танца «Азарт». Но хореография не стоит на месте, она развивается, появляются новые направления и технологии. В 2006 году принимается решение объединить все жанры и направления в один большой фестиваль хореографии «Империя танца». Среди номинаций были выделены «Народный танец», «Классический танец», «Детский танец», «Современный танец», «Джазовый танец», «Танцы народов мира», «Уличные танцы».

По информации пресс-службы администрации Кургана.

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