В Кургане на «Губернаторских чтениях выступил » председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота

Сегодня, 21 апреля, в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» прошли «Губернаторские чтения» с участием председателя Ассоциации «Народный фермер» Олега Сироты. Главными темами обсуждения стали вопросы ведения сельскохозяйственного бизнеса в России и непосредственно в Курганской области, импортозамещения в земледелии, подготовки специалистов для производства молочной продукции в регионе и другие немаловажные темы, сообщает пресс-служба главы региона.

Между тем, встречу известного в России фермера-сыродела транслировали в прямом эфире сообщества областного правительства «ВКонтакте».

«Губернаторские чтения», как пояснил до начала диалога губернатор Курганской области Вадим Шумков, это «формат, заточенный на общение с людьми, которые сделали себя в какой-либо сфере и приезжают в наш регион, чтобы показать и рассказать, поделиться опытом. Они увлекают за собой других». На подобных площадках выступают виднейшие отечественные эксперты – экономисты, политологи, социологи, сельхозтоваропроизводители, бизнесмены, представляя лучшие практики, идеи и инновации.

Вадим Шумков отметил, что агропромышленный комплекс Курганской области является одним из важнейших секторов экономики региона, в нем производится 13% валового регионального продукта. За последние 3 года введено в оборот 100 тысяч гектаров неиспользуемой пашни и более 600 гектаров орошаемых земель. Поголовье крупного рогатого скота мясного направления увеличилось в полтора раза и составляет 26 тысяч голов. В прошлом году впервые в области собрано 132 тысяч тонн маслосемян. В АПК реализовано 294 инвестиционных проекта на более чем 8 миллиардов рублей, создано 1070 рабочих мест. Положительные результаты достигнуты во многом благодаря усилению государственной поддержки отрасли.

В ходе общения Олег Сирота поделился с коллегами по сельскохозяйственному бизнесу историей своего успеха, рассказав о трудностях и радостях фермерских будней.

«Начиная с 2014 года, моя мечта о фермерстве и сельском хозяйстве в нашей стране начала сбываться. Сельское хозяйство развивается и это видно по многим регионам. Мы начинаем распахивать поля, начинаем производить, экспортировать, искать ниши. Чиновники и власть начинают нам помогать, сами предлагают помощь, чтобы пахали еще больше, и это здорово», - прокомментировал ситуацию в аграрном секторе гость губернаторских чтений.

В свою очередь Вадим Шумков рассказал, какие меры поддержки могут получить сыровары нашего региона: «Десять миллионов рублей мы готовы субсидировать на создание перерабатывающего производства по сыроварению. Это возмещение средств за приобретение оборудования. Дополнительно можно получить грант. Сейчас мы вводим две меры поддержки: даем пять миллионов на арочный модуль для содержания любого вида животных и до 15 миллионов рублей - на быстровозводимые модульные здания, которые могут являться площадками для создания перерабатывающих производств».

Глава региона и Сирота вывели формулу успеха любого бизнеса из четырех главных составляющих: первое, - большое желание владельца бизнеса что-то делать; второе,- подготовка/наличие специализированных кадров; третье, - рынок сбыта: кому и за какие деньги продать; четвертое, - желание и заинтересованность власти на местах это развивать.

Губернатор подчеркнул, что сегодня в каждом колледже Курганской области созданы наблюдательные советы с участием работодателей. Советы участвуют в аттестации преподавателей колледжей, лучшие сотрудники закрепленного за учебным заведением предприятия раз в три года занимаются в нем преподавательской деятельностью, а аттестуемые преподаватели раз в три года проходят стажировку на предприятии. А также глава региона дал поручение департаменту образования Курганской области пересмотреть учебные планы профтехнаправлений в сторону увеличения часов специального и производственного обучения.

Присутствующим на встрече курганским сыроварам предоставили возможность задать Олегу Сироте вопросы по производству сыров. Гость мероприятия с желанием делился тонкостями сырного бизнеса и даже пообещал всем желающим подарить готовый проект сыроварни.

Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области

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