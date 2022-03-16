В Кургане на пляже «Бабьи пески» появился камень желаний

Камень желаний доставили из Перми. Валун массой 4 тонны скатился с двухсотметровой скалы. Загадать желание у камня может каждый уже сегодня.

Напомним, что в прошлом году Курганский пляж «Бабьи пески» вошёл в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2020 году. Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий - одна из составляющих проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Регионы-участники ежегодно отправляют в Минстрой России не менее двух реализованных проектов общественных пространств. Ограничений по количеству заявок нет. Проекты проходят строгую экспертизу.

«Главная цель реестра - это обмен наиболее удачными практиками и решениями по благоустройству. Регионы Урала ежегодно участвуют в конкурсе, в число лучших за три года, включая 2020 год, вошел 31 проект, реализованный в субъектах федерального округа», - отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» пляж «Бабьи пески» преобразился до неузнаваемости. Здесь установили перголы, дизайнерские раздевалки и удобные деревянные дорожки, детскую и спортивную площадки, которые придали любимому месту отдыха горожан вид современного курорта.

Фото Ирины Третьяковой.