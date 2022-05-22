В Кургане начал работу медиафорум «Зауральская летучка — 2021»

Сегодня в Курганской областной научной универсальной библиотеке им. А.К. Югова открылся открылся медиафорум «Зауральсеая -летучка — 2021».

«Наш медиафорум стал уже традицией, потому что мы проводим его уже второй год подряд. Это место встречи для людей, которые не просто любят журналистику, а относятся к ней с уважением, понимая, что в этой профессии обязательно нужно развиваться, не переставать учиться, постоянно пробовать что-то новое, чтобы не только читателю и зрителю, но и самому было интересно. Наша встреча как раз такую возможность предоставляет. У всех, кто пришел будет возможность обменяться опытом, пообщаться и послушать спикеров-профессионалов. У нас сегодня к тому же очень разнообразные мастер-классы», - рассказала председатель курганского отделения союза журналистов Ирина Борисова.

Партнерами мероприятия выступили салон красоты «Стилягин», санаторий «Лесники», типография «Август», конечно, сама Юговка и Союз журналистов России.

В качестве спикеров на медиафоруме выступят заместитель председателя союза журналистов Алексей Вишневецкий, секретарь союза журналистов Владимир Касютин. В качестве гостей на мероприятие приехали коллеги из Челябинска, Тюмени, Омска и Казахстана, что придало мероприятию международный статус. А также представители Лиги пресс-служб Зауралья.

Основной темой разговора станет цифровизация СМИ, потому что эта наиболее актуальна сегодня для всех информационных агентств и редакций.

«Разговор коснется и орфографии. Меняются старые правила русского языка, появляются новые, язык очень подвижный и постоянно меняется. То, что было запрещено лет 10 назад, сегодня входит в обиход».

Мастер-классы и награждение журналистов продлится до 17:00/, после чего мероприятие переместится в санаторий «Лесники».

Василий Малухин

Фото Николая Пушилина

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