В Кургане начались первые экзамены у девятиклассников

Сегодня девятиклассники пишут первый экзамен по иностранному языку. Он будет проводиться в течение двух дней – 19 и 20 мая.

По информации департамента социальной политики администрации Кургана, выбор в пользу английского языка сделали 259 учащихся, и лишь один обучающийся предпочел сдавать экзамен по немецкому языку.

Напомним, что выпускники 9 классов в 2022 году сдают 4 предмета: 2 обязательных – русский язык и математика и 2 предмета по выбору.

На следующей неделе – 23 и 24 мая – девятиклассники будут сдавать экзамен по математике, 27 мая — по обществознанию, 1 июня — по биологии и истории, 7 и 8 июня — по русскому языку.

С 4 июля по 9 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам. Они выделены для тех, кто не смог присутствовать на основном экзамене по уважительной причине, а также для тех, у кого экзамены совпали по датам. Кроме того, в эти дни возможны пересдачи для тех, кто не сдал один или два предмета.

В департаменте соцполитики добавили, что для проведения ОГЭ в 2022 году в Кургане создано 12 пунктов проведения ЕГЭ – в образовательных учреждениях №№ 5, 7, 9, 12, 22, 29, 31, 32, 36, 31, 42, 44, 47, 48, МБОУ «Центр образования».

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