В Кургане началось строительство приюта для бездомных животных

В Кургане по личной инициативе главы региона Вадима Шумкова началось строительство приюта домашних животных. Это решение поддержало большинство участников опроса, который губернатор провёл на своей странице в «Инстаграм», сообщает пресс-служба правительства области. На эти цели из областного бюджета выделено 4,5 млн рублей.

На выделенном под приют участке в нежилой зоне в районе улицы Бурова-Петрова подрядчик ООО «Сервис плюс» уже провел выравнивание и планировку площадки.

Сейчас ведутся земельные работы для устройства надёжного забора и завозятся материалы для бетонного основания под модульные помещения.

Приют рассчитан на 80-100 животных, в зависимости от их вида и размера. Поступившие сюда уличные кошки и собаки, будут осматриваться ветеринаром. Их будут стерилизовать и прививать от бешенства. Также животным попытаются найти новых хозяев или вернуть их домой, если они потерялись.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто хочет помочь в работе приюта, уходе за животными, созданием фотобазы», - сообщила начальник управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова, отметив, что что при необходимости возможно увеличение приюта и количества мест в нем.

Согласно условиям контракта строительство приюта должны завершить до конца 2021 года.

Фото Николая Пушилина.