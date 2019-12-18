В Кургане назвали имена победителей чемпионата по стандартам WorldSkills Russia

80 зауральских студентов с 17 по 19 марта боролись за победу в первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia.

Торжественное открытие мероприятия состоялось во Дворце культуры машиностроителей. Удачи конкурсантам пожелал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Соревнования развернулись сразу на нескольких площадках города.

Студентам учреждений профобразования предстояло испытать себя по 9 компетенциям: «Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». А школьникам продемонстрировать свои умения и навыки по стандартам Junior Skills в трех – «Мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование» и «Электромонтажные работы». Выступление оценивало порядка 65 человек, в том числе эксперты всероссийского уровня.

Три дня пролетело как одно мгновение. Позади более 20 часов напряженного соревновательного процесса, в котором каждый участник старался максимально проявить себя. 58 юношей и 22 девушки успешно доказали, что с гордостью могут называться молодыми профессионалами.

– Проведение областного чемпионата - командная работа, и вся команда сработала хорошо: и эксперты, и участники, и организаторы. Спасибо всем за то, что мероприятие прошло на высоком уровне, - отмечает замгубернатора, директор областного департамента экономического развития Сергей Чебыкин на церемонии закрытия чемпионата.

Директор департамента образования и науки Дмитрий Пожиленков также отметил, что первый региональный чемпионат профессионального мастерства среди студентов и школьников удался и вручил благодарственные письма спонсорам, которые оказали поддержку в проведении соревнований, в том числе крупным зауральским промышленным предприятиям.

– На самом деле, не смотря на то, что Курганская область впервые проводит такой чемпионат, его организация мне очень понравилась, - комментирует эксперт Марина Ковалева. – Все было соблюдено: техническая оснащенность, регламенты, организация площадок. Никаких существенных замечаний нет. Но мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем в таких конкурсах принимало участие большее количество участников – не пять-шесть, а десять-двенадцать.

В торжественной обстановке итоги подвели по 12 компетенциям. В числе призеров и победителей - студенты Курганского промышленного техникума, Курганского техникума сервиса и технологий, педагогического и технологического колледжа, Курганского госколледжа, Шадринского политехнического колледжа и ученики курганских гимназий № 30 и № 31.

Один из победителей чемпионата Евгений Плотников (КТК) в компетенции «Веб-дизайн» отметил, что такие соревнования помогают понять свой уровень подготовки, какие цели нужно ставить на будущее и к чему стремиться.

К слову, победители регионального чемпионата примут участие в соревнованиях окружного уровня по стандартам WorldSkills Russia.

Надежда Богомягкова. Фото Александра Кадникова.