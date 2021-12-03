В Кургане непогода внесла коррективы в вывоз мусора

В условиях гололеда региональный оператор «Чистый город» предпринимает все возможные меры, чтобы продолжать оказывать потребителям коммунальную услугу качественно. Особое внимание при организации работы по вывозу и транспортировке твердых коммунальных отходов уделяется соблюдению мер безопасности.

Перед выходом мусоровозов на линии дорожную обстановку будут мониторить логисты компании. Вывоз твёрдых коммунальных отходов будет осуществляться при обработке дорожного покрытия противогололедными материалами и фактической возможности проезда к местам накопления ТКО. Водители мусоровозов проинструктированы о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях гололёда.

Предприятие «Чистый город» призывает автовладельцев не преграждать въезды во дворы, не парковать транспорт у контейнерных площадок. Когда погодные условия наладятся, техника выедет по адресам, где вывоз твёрдых коммунальных отходов оказался невозможен.

Фото Николая Пушилина.