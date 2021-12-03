В Кургане объявили конкурс на соискание стипендии главы города за 2021 год

Победителей и призеров олимпиад всероссийского и других уровней, лидеров межрегиональных конкурсов, отличников учебы и других одаренных школьников приглашают выдвинуть свои кандидатуры на соискание стипендии главы города за 2021 год.

Школьники Кургана попробуют себя в трёх номинациях: «Образование», «Культура» и «Спорт». Получить стипендию главы города смогут ребята, имеющие достижения на международном, всероссийском, региональном и городском уровнях. Свои победы в конкурсах, фестивалях и соревнованиях юные горожане подтвердят грамотами, дипломами, благодарственными письмами и другими наградами.

Помимо этого каждому кандидату нужно представить свою характеристику и ходатайство руководителя образовательного учреждения. По итогам конкурсного отбора будут определены учащиеся, имеющие право на получение стипендии в следующем году.

Отметим, стипендия главы города Кургана была учреждена в 2004-ом году с целью поощрения талантливых детей, повышения престижа интеллектуальной, художественной, спортивной и общественной деятельности, оказания материальной поддержки, стимулирования всех видов детского и юношеского творчества.

По информации пресс-службы администрации Кургана.