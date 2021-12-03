В Кургане объявлен конкурс на лучшее оформление дворов к Новому году

Администрация Кургана приглашает курганцев принять участие в конкурсах «Метелица» и «Новогодний Курган» на лучшее оформление к новогоднему празднику дворов, балконов, лоджий, окон квартир, фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий.

Конкурс «Метелица» проводится в 4-х номинациях:

- на лучшее новогоднее оформление дворов и зданий многоквартирных домов;

- на новогоднее оформление прилегающей территории к жилому дому индивидуальной застройки;

- на новогоднее оформление балкона (лоджии) и окон квартиры;

- на новогоднее оформление территории и зданий муниципальных учреждений социальной сферы.

Принять участие в конкурсе «Метелица» могут собственники и наниматели жилых помещений, а также ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, детские сады, школы и другие муниципальные учреждения социальной сферы.

К участию в конкурсе «Новогодний Курган» приглашаются юридические лица и даже индивидуальные предприниматели. Надо проявить фантазию и украсить к Новому году фасады своих зданий, окна, витрины, входные группы магазинов.

Заявки на оба конкурса принимаются по 13 декабря. Их следует направлять на бумажном носителе в департамент развития городского хозяйства администрации города Кургана

С 20 по 30 декабря конкурсная комиссия объедет все территории, заявленные на участие в конкурсе. Победителей наградят почетными грамотами и денежными премиями.

Фото пресс-службы администрации Кургана.