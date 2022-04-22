В Кургане организуют рейды по квартирам, где не был обеспечен доступ к газу

В последнее время во многих субъектах страны были зафиксированы случаи взрывов газа в быту, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с неисправностью или неправильной эксплуатацией внутридомового газового оборудования. Такие несчастные случаи уносят жизни людей, среди которых есть дети, наносят серьезный вред имуществу.

– В Кургане на постоянной основе ведется работа по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования. Необходимо усилить работу в этом направлении и выработать алгоритм совместных действий по предотвращению аварийности при использовании газа в быту. Это касается всех: и органов власти, и эксплуатирующих и обслуживающих организаций, правоохранительных органов и, конечно, жителей Кургана, - сказала глава Кургана Елена Ситникова.

Алгоритм совместной работы по обеспечению безопасности населения озвучил директор городского Департамента ЖКХ Роман Медведев. Он сообщил, что в Кургане на обслуживании 51-й УК находится 1288 многоквартирных домов. На обслуживании ТСЖ, ЖСК и непосредственного управления находится 561 дом. Большая часть использует природный или сжиженный газ. Абоненты обязаны не реже 1-го раза в год предоставлять доступ в квартиру для проведения технического обслуживания газового оборудования, сообщили в пресс-службе администрации города.

Роман Олегович обратился к представителю АО «Газпром Газораспределение Курган» с просьбой обновить список квартир, в которые не был предоставлен доступ, разработать график проведения ТО газового оборудования с разбивкой по управляющим организациям. Нужно проинформировать УК, ТСЖ, ЖСК и дома с непосредственным управлением о проведении технического обслуживания: разместить объявления на подъездах с указанием даты и времени проверок. Их желательно проводить в вечернее время, когда большинство жителей находятся дома. Также важно организовать комиссионные обследования с участием АО «Газпром Газораспределение Курган», представителей ДЖКХ и обслуживающих организаций.

Глава города Елена Ситникова подчеркнула, что УК, ТСЖ и ЖСК нужно более тесно взаимодействовать со старшими по домам, которые зачастую владеют информацией о жильцах, знают, кто из них не предоставил доступ в квартиру для проведения технического обслуживания газового оборудования, в каких квартирах никто не проживает или где часто меняются жильцы. Каждый такой адрес необходимо в первую очередь отработать совместно с АО «Газпром Газораспределение Курган» и УМВД и провести проверку газового оборудования, чтобы избежать возможных трагедий.

Глава города Елена Ситникова еще раз подчеркнула, что сейчас основная задача – отработать списки недопускников и синхронизировать графики проведения проверок газового оборудования с АО «Газпром Газораспределение Курган», Департаментом ЖКХ, УМВД, УК, ТСЖ, ЖСК и домами с непосредственным управлением. Следующий шаг – организация межведомственных рейдов по квартирам, где не был обеспечен доступ к газовому оборудованию, уточнили в пресс-службе администрации города Кургана. Такие вечерние проверки планируется начать уже со следующей недели.

Фото с сайта администрации города Кургана.