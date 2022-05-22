В Кургане отключают горячую воду

С 11 мая 2022 года теплоснабжающая организация ПАО «Курганская генерирующая компания» приступает к летней ремонтной кампании. В связи с этим ПАО «КГК» разработан и согласован с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний на 2022 год.

Традиционно подготовка сетей в городе будет проводиться в 3 этапа. График составлен на основе нормативных сроков приостановления подачи ресурса. Однако общий срок проведения гидравлических испытаний и плановых ремонтов, сообщают в КГК, будет напрямую зависеть от полного устранения выявленных технологических нарушений при гидравлических испытаниях. Подача теплоресурса будет возобновлена только после положительных результатов гидравлических испытаний, а в случае выявления дефектов – с момента их устранения и завершения повторных испытаний.

Перечень жилых домов попадающих под проведение гидравлических испытаний тепловых магистральных сетей в городе Кургане на 2022 год

с 11 по 24 мая:

- ул.Аргентовского №№ 22, 40, 42, 44, 46; - ул.Алексеева №№ 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5к.1, 5к.2, 9, 10, 15, 16, 16В, 16Г; - ул. Агрономическая №№ 1, 3, 4, 5к.2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20; - ул. Белинского № 20; - ул. Б.-Петрова №№ 1, 3, 9, 12, 14, 60, 62; - ул. Блюхера №№ 6, 7, 22, 26, 28, 30, 66, 68, 72; - ул. Володарского №№ 29, 30, 36, 37, 38, 51; - ул. Вишневая №№ 1, 2, 3, 3А, 9, 10, 17; - Галкино №№ 1, 5, 7; - ул. Гоголя №№ 34, 36, 38, 92, 100, 102, 108, 110, 110А, 114, 116,116А, 122, 124, 126, 128, 133, 135, 151, 183, 183А, 195; Глинки 12, 16, 18, 20, 20А, 22, 24; - ул. Ипподромная № 13; - пр. Конституции №№ 8А, 10А, 10Б, 12А; - ул. Комсомольская №№ 29А, 20, 25, 26, 24; - ул. Кирова №№ 46, 55, 60, 79, 80; - ул. Кравченко №№ 23, 26, 49, 56, 61, 94; - ул. Куйбышева №№ 32, 33, 34, 37А, 41, 60, 70, 70Б, 72, 72А, 76, 78, 80, 92, 103, 108, 114, 116, 116А 120, 125, 127, 129, 129А, 137А,139,140,142,142А,143,146,148,151,153,155,157,161, 163, 165,169,167, 171,175,177,179А,181,183,185,187; - пер. Куйбышева № 6; - ул. Красина №№ 52, 54, 56; - ул. Климова №№ 39, 41, 43, 52, 56, 78; - ул. К. Маркса №№ 28, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 49, 57, 59, 60, 61, 87, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 86, 86А, 96, 98, 100, 117, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 143А, 145, 145А, 147, 151; - ул. К.Мяготина №№ 178, 193,195,197; - ул. Ленина №№ 6, 9, 11, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 21; - ул. М.Горького №№ 32, 34, 35, 36, 61, 63, 75, 86, 93, 95, 98, 98А, 106, 107,108, 109, 109А, 110, 112, 113, 127, 138, 140, 149, 149А, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 160, 188, 207, 209, 228, 230, 253; - Мелькомбинат 6; - ул. Новая №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10; - ул. Орлова №№ 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 46, 83, 85, 104; - ул. Половинская №№ 2, 6, 8Б, 10,10А,10Б,14; - ул. Пичугина №№ 6, 8, 16, 18, 21, 26; - ул. Пролетарская №№ 17, 20, 20к.1, 26, 35; - ул. Савельева №№ 6, 18, 19, 21, 42, 52, 54, 56, 58; - Сады Зауралья №№ 1, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 20; - ул. Советская №№ 24, 39, 40, 42, 44, 51, 70, 71, 72, 74, 83, 85, 87, 103, 146, 166, 179, 196; - ул. Сибирская №№ 19, 22, 56, 58; - ул. Станционная №№ 82, 84,86; - ул. Томина №№ 26, 31, 45, 78, 80, 82; - ул. Уральская №№ 3, 4, 24, 35; - ул. Урицкого №№ 28, 29, 33, 124, 126, 128, 130, 151,157, 195; - ул. Электровозная №№ 27, 25, 25а, 23, 23б, 23а; - ул. 2 Часовая № 54А; - 1-й микрорайон д. 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 18, 26а, 27, 28, 29, 33, 38, 35, 35к1, 21, 23, 25, 20, 19, 26, 24, 25АВ, 22, 30; - 1А микрорайон д. 2, 2 к1, 11, 15; - 2-й микрорайон д. 2, 3, 1, 28, 29, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 26, 24, 21, 22, 23, 25, 20, 20г, 4, 4А; - 3-й микрорайон д. 2, 34, 37, 3, 13, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 11а, 9, 15, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20а, 12, 12к1, 26, 29. 31. 27. 35, 34а; - 4-й микрорайон д.1,1А, 19, 23, 15, 20, 21, 22, 24, 18, 17, 16, 9, 10, 7; 5; 31,31Б; - 5-й микрорайон д. 16, 16 к2, 16 к3, 16 к4, 16 к5, 16 к6. 16 к7, 17, 17к1, 17к2, 17к3, 17к4, 4, 3, 14, 2, 4а, 25, 25к1, 25к2, 25 к3, 12, 9, 1, 10, 11, 6, 1, 34к.5, 34к.4, 34к.3, 34 к.2, 34, 34к.1, 30, 24, 18к.1, 18к.3, 18к.2, 18, 17к.6, 17к.5, 35; - 6-й микрорайон д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 11, 12, 13, 14, 19, 18, 15, 20к1, 16, 20, 21, 21 к1, 17; - 6а микрорайон д.10, 11, 1, 2, 3 к1, 3 к2, 6а, 8, 9, 4, 4а, 6, 7, 7а, 5, 5а; - 7-й микрорайон д. 1А, 7, 8 к1, 9,10, 15, 16, 18, 18А, 18в, 22, 23, 24, 25; - 11-й микрорайон д. 1, 5, 2, 8,17, 6, 7, 14, 15, 16, 4, 9;10 - 16-й микрорайон д. 8, 10, 11, 2, 6, - ул. Чернореченская №№ 127, 127к1, 127к2, 83, 85, 87, 89, 89а, 93, 95, 99, 101, 105, 107, 97, 79, 123, 123а, 123б, 123в,115, 119, 125, 109, 109а, 81,91, 91А; - ул. Школьная №№ 68, 13, 24; - ул. Анфиногенова №№ 100, 102, 106, 57; - ул. Карбышева №№ 12, 2, 4, 10 - ул. Чкалова №№ 3, 3к1; - ул. Комисаров № 65; - ул. Луначарского №№ 100, 102; - ул. Калинина №№ 105, 107.

с 15 по 28 июня:

- ул. Артёма № 35; - ул. Бажова №№ 67, 71, 138, 140, 112, 114; - ул. 4-я Больничная №№ 10, 8, 5; - ул. 7-я Больничная №№ 36, 38, 38а, 38б, 38в; - Б. Солнечный №№ 9, 10, 11, 14, 17, 16, 1, 3, 4, 5, 6, 13, 7, 16а, 15к.2, 15к.6; - ул. Васильева №№ 1, 6, 30, 5, 9, 32; - ул. Войкова №№ 19, 21, 28, 23, 24; - ул. Володарского №№ 50, 54, 56, 60, 62, 77, 99, 103, 105, 109; - ул. Галкинская №№ 71, 53, 49а, 37; - ул. Гоголя №№ 7, 2, 16, 16а, 9, 17, 42, 37, 53, 55, 83, 61, 125, 129, 131, 88, 86, 90, 90А, 84, 109, 76, 121, 123, 62, 60, 64, 66, 68, 70, 74, 72, 107, 105, 103, 87; - ул. Дружбы №№ 6, 8; - ул. Зорге №№ 26, 28, 15, 46, 30, 32, 18а, 35, 5, 16, 18, 20, 54, 52, 64, 56; - ул. Заводская №№ 42, 48,63; - ул. Интернациональная № 21; - пр. Конституции №№ 31, 32, 40, 34, 36, 36а, 38а, 42, 46, 48, 50, 50а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69а, 71, 73, 79, 77б, 62, 62а, 64а, 56б, 56в, 58, 58а, 77а, 66; - ул. Краснодонская №№ 1а, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а , 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 23, 25, 25а, 29, 31; - ул. К.Мяготина №№ 57, 61, 65, 69, 32, 36, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 58, 54, 56, 77, 79, 81, 83, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 76, 74, 72а, 90, 92, 101, 103, 105, 99а, 87, 87а. 91Б, 95, 85, 89, 91, 97, 93, 91а, 97а, 99, 89Б, 111, 111а. 109, 113, 96, 98, 98а, 106,112,110,108,131,102,104,131А,117,129,127,126,122,118,116,145,143,152,128, 136,134,132,138,140,144,146,148; - ул. Куртамышская №№ 18, 20, 11, 13, 22; - ул. К.Маркса №№ 11, 4, 6, 13, 105А, 105, 107, 107А, 111, 111А, 99, 95, 93; - ул. Кремлева №№ 2, 3, 4а, 6, 6а, 10, 7, 8; - ул. Красномаячная №№ 50, 64, 49, 62, 62а, 28; - ул. Криволапова №№ 15, 17, 21, 13, 22, 24, 61, 67, 52, 19, 50, 48а, 46, 48, 7, 12, 10, 13а, 26, 28; - ул. Карельцева №№ 115, 117, 84, 113, 119, 56, 107, 111а, 109, 111, 101, 105, 13, 13а, 12; - ул. Красина №№ 61, 67, 67а, 63, 63а, 65, 73а, 69, 71, 72, 76, 78, 80, 73, 75, 75а. 77, 84, 86, 88, 94, 96, 43, 47, 39, 31, 44, 46. 48, 40, 23, 27, 27а, 25, 21, 29, 66 , 68, 70; - ул. Кирова №№ 107,109, 109а, 111, 113, 115, 115а, 115Б, 117, 119, 119Б, 85, 105,84,98, 100, 98А,108А,104, 106,108,102; - ул. Куйбышева №№ 5, 15; - ул. Комсомольская №№ 38,85,81А,81Б, 87, 81, 70, 83; - ул. Ленина №№ 22, 33, 27,43, 48, 38,39, 41, 28, 30А, 32, 26, 24,36А, 42, 44; - ул. Линейная №№ 4, 52; - ул. Луговая №№ 19, 21; - ул. М.Горького №№ 7, 17, 29, 28, 26, 4, 6, 10; - ул. 1 Мая №№ 10, 6, 8, 11, 15, 11а, 11Б, 13. 13а, 17, 19, 21, 4; - ул. Невежина №№ 13, 18, 15, 17, 4, 6а; - ул. Победы №№ 3, 4, 9, 11; - пер. Песчаный № 7; - ул. Профсоюзная №№ 4а, 5а, 4, 5а кор.1; - ул. Пушкина №№ 16, 18, 20, 24, 45, 43, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 65, 67, 69, 71, 83, 60, 72, 91, 123, 147, 149, 108, 98, 104, 106, 161, 167, 183, 187, 120, 201, 203, 205; - ул. Пичугина № 37; - ул. Проходная №№ 4, 5; - ул. Пролетарская №№ 52, 50, 48, 46, 40, 42, 44, 38, 37А, 37, 41, 39, 57, 63, 61А, 61, 59, 66, 64; - ул. Радионова №№ 12, 14, 16, 18а, 20, 18, 22, 40, 40а. 42, 44, 46, 32, 50, 54, 48, 60, 58, 56, 62, 64; - ул. Советская №№ 12а, 37, 31, 33, 29, 27; - ул. Станционная №№ 8, 10, 12. 14, 28, 29, 35, 37, 41, 13, 15, 20, 22, 24, 31,44А, 46, 50, 43, 45, 47, 49, 36, 30, 32, 38, 40, 42, 54, 58, 52; - ул. Спартака № 3; - ул. С.Батора №№ 14, 16, 15, 13, 12, 10, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 6а, 8, 4, 6; - ул. Свердлова №№ 5, 1, 12, 20, 16, 24, 22, 10, 6, 8, 15, 34, 36, 38; - ул. Савельева №№ 41, 45, 45А, 39, 35, 33, 31; - ул. Техническая №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 17; - ул. Тельмана №№ 2, 12, 16; - ул. Тобольная №№ 41, 56, 58, 62, 68; - ул. Товарная №№ 5, 11; - ул. Томина №№ 67, 83, 110, 106, 108, 112, 105, 124, 88; - ул. Урицкого №№ 4, 12, 13, 74, 79, 77; - ул. Юргамышская №№ 6, 4; - ул. Югова №№ 3, 5, 2, 4; - ул. 9-го Января №№ 15, 13;

с 20 июля по 2 августа:

- ул. Б.-Петрова №№ 79, 96, 96г, 96Г кор1, 98Г; - ул. Глинская № 10; - ул. Губанова № 20; - ул. Дзержинского №№ 40а ,42, 44, 46а, 48а, 50, 52, 52а, 52б, 54, 11, 17, 17а, 20, 20а, 21, 24, 25, 26, 28, 30,32, 34, 36, 36а, 38, 31, 31б, 33б, 37, 37а, 39, 41, 29а, 57, 59, 61, 2, 6, 6а, 10а, 12, 14, 18а, 5, 7, 9; - ул. Зеленая №№ 6, 6а, 1а, 4, 8, 10, 12; - ул. Зайцева №№ 6, 6а, 8, 3, 85; - ул. К. Мяготина №№ 173, 173а, 179, 167,169,165,163,159,159А, 155,153,155Б,163А, 161А,165А; - ул. Калинина №№ 20, 20к1, 16, 18, 2; - ул.р.Крестьянская №№ 8, 10, 14; - ул. Ленина №№ 48Б, 48А; - ул. Луначарского №№ 2, 4; - пр. Машиностроителей №№ 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 4б, 6, 6а, 8; - пер. Механический № 7а; - ул. Некрасова №№ 31, 41, 63, 11, 9, 30; - ул. Отдыха №№ 2в, 2б, 4б, 8, 44, 53; - ул. Озёрная № 3; - ул. Панфилова №№ 17а, 19а, 22а; - ул. Пролетарская №№ 78, 80, 82, 65,67,71; - ул. Садовая №№ 8а, 10, 50, 103; - ул. Станционная №№ 68, 70, 72, 74, 76, 80, 62, 64; - ул. Савельева № 92; - ул. Шевелёвская № 20; - ул. Чапаева № 21; - ул. Ястржембского №№ 39а, 40а, 40б; - ул. Автозаводская № 8.

Перечень жилых многоквартирных домов, расположенных в зоне теплоснабжения котельных, отключаемых по ГВС на время проведения ремонтных работ 2022 года:

С 28 июня по 11 июля:

- ул. Достоевского №№ 57, 59, 61,63, 70, 70А, 72, 72А, 74, 76, 78;

- ул. Герцена № 123;

- ул. Котовского №№ 87, 88;

- ул. Фрунзе № 104;

- ул. Макаренко №№ 95, 96, 96/1;

- ул. Репина № 40;

- ул. Пугачева №№ 95Б, 99, 99А, 101.

С 16 по 27 июня:

- Керамзитный 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19.

С 4 по 17 июля:

- ул. Миронова № 20;

- ул. Интернатовская №№ 1, 3.

С 26 июля по 8 августа:

- Утяк ул. Советская №№ 51, 53, 79, 79Б;

- Утяк ул. Садовая №№ 6, 24, 27, 29, 30, 31, 33.

С 25 мая по 7 июня:

- ул. 9 Мая №№ 1В, 2А, 2Д, 4А, 4Б, 4Б к.1, 4В, 4В к.1;

- ул. Кулибина № 1Б;

- ул. Пархоменко № 61.

С 24 мая по 6 июня:

- ул. Анфиногенова №№ 5, 7, 9, 11;

- ул. Школьная №№ 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Карбышева №№ 1, 3, 5;

- ул. Кузнецова № 8;

- ул. Чернореченская №№ 45, 57, 59, 63, 63А, 65, 69.

С 14 по 27 июня:

- ул. Березовая № 9А;

- ул. Карбышева № 66;

- ул. Пирогова №№ 1, 3, 5, 7, 15, 15А, 19;

- ул. Перова №№ 16, 18, 20, 22;

- ул. Черняховского № 16.

С 14 по 27 июня:

- ул. Карбышева №№ 58, 60, 62;

- ул. Пирогова №№ 9,11.

Окончание ОЗП 2022г. – начало ОЗП 2022-23гг.:

- ул. Космонавтов № 2;

- ул. Гагарина № 46А;

- ул. Карбышева №№ 44, 44Б, 46, 54, 56Б.

По информации пресс-службы администрации города Кургана.

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