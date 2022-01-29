В Кургане откроют Исправительный центр

Исправительный центр № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области откроют по улице Панфилова в столице Зауралья.

Основной целью деятельности исправительного центра определено исполнение наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, уточнили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Открыть исправительный центр планируется до конца 2022 года. Вместимость центра составит 105 осужденных с возможностью последующего увеличения.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

На сегодняшний день в Кургане действует участок, функционирующий в режиме исправительного центра при ИК-1 на 30 мест. Проводится работа по открытию участка центра при заводе «Корвет» на 100 мест.