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В Кургане открыли регистрацию на предпринимательский форум «Новое время – новые мы!»

Форум приурочен ко Дню российского предпринимателя и пройдёт 26 мая в деловом центре

19 мая, 2022 - 09:00

В деловом центре Кургана 26 мая пройдет предпринимательский форум  «Новое время – новые мы!».

Участники могут узнать, как получить меры поддержки бизнеса, начать своё дело, в чём преимущества ведения бизнеса в Курганской области, обменяются опытом и раскроют секреты женского предпринимательства.

В мероприятии запланировано участие губернатора Вадима Михайловича Шумкова, также гостями станут эксперты, предприниматели и бизнес-объединения. Перед участниками выступит эксперт Российской академии наук, предприниматель Наталья Логачева и психолог, гештальт-терапевт Татьяна Федосимова. Спикеры расскажут как вести бизнес в период неопределенности, как эмоционально выстоять и позаботиться о себе и коллективе.

В конце мероприятия участников ждет открытый разговор-штурм, где предприниматели обсудят проблемы бизнеса и их совместные решения.

Для участия в форуме участники должны пройти регистрацию на сайте.

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19 мая, 2022 - 09:00

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