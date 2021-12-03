В Кургане открылось движение по вновь возведённому мосту ЖБИ

Прямой проезд по проспекту Машиностроителей был закрыт два года назад. Путепровод, возведённый в 1973 году, был полностью изношен. За сутки здесь проезжает порядка шестнадцати тысяч автомобилей. Работникам предприятия пришлось полностью разобрать все конструкции и приступить к строительству нового моста. Горожане с пониманием отнеслись к трудностям, которые это время им пришлось испытать. Теперь дорога открыта.

«Это долгожданное событие, - отметила глава города Елена Ситникова. - Его ждала половина города – это Рябково и Заозёрный. Когда мы начали давать информацию о том, что 25 ноября состоится открытие моста, горожане восприняли её очень позитивно. За всё время строительства не было ни одного негативного отзыва в сетях. Сегодня с 17 часов по мосту пойдут автобусы общественного транспорта»

Все компании, выполнившие основные работы на этом объекте были курганские. Кроме того, компания из Екатеринбурга привезла краски, произвела окрашивание моста, и сейчас несёт гарантию за выполненные работы

«Я благодарю генерального подрядчика – «Курганстальмост» и хочу подчеркнуть важность людей труда, чьими руками всё это создано: бульдозеристы, сварные ребята, те, кто занимался обработкой металла, установкой свай и многие другие. Им надо низко поклониться, - подчеркнул губернатор Вадим Шумков. - Мы принимаем планы, а люди их реализуют. Надо не забывать говорить им спасибо, и поддерживать».

В комплексе работ, которые были выполнены в ходе строительства путепровода, «Курганстальмост» заменил все подземные и наземные инженерные коммуникации, проложил асфальтобенное покрытие на прилегающих трассах.

«Проект был сложный, так как надо было полностью разобрать существующий мост, убрать все фундаменты, которые были сделаны, - пояснил генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. - Мы пошли на то, чтобы разобрать всё пролётное строение. Это нам ускорило процесс. После этого мы забили четыре с половиной тысячи свай от 12 до 48 метров. Полторы тысячи тонн металлоконструкций было использовано в этом пролётном строении, порядка пятисот тонн арматуры. В пике работало до трёхсот человек».

Возведением моста по проспекту Машиностроителей власти региона не ограничатся. Предстоит ремонт двух мостов в областном центре – через реку Тобол по улице Кирова и «Некрасовский» виадук. Плюс к этому в работу возьмут два путепровода в городе Шадринск. Кроме того планируется проектирование реконструкции двух мостовых переходов в Кургане – по проспекту имени маршала Голикова через реку Чёрная и «Чеховский» переезд. Также будут приведены в порядок порядка десяти аналогичных объектов в нашем регионе.

«В других муниципалитетах мостами тоже надо заниматься», - подчеркнул глава региона Вадим Шумков.

Программа рассчитана на три года. Её стоимость составит более полутора миллиардов рублей.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.